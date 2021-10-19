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Hanönü’de “Muhtarlar Günü” törenle kutlandı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, “Muhtarlar Günü” düzenlenen törenle kutlandı.

KASTAMONU 19.10.2021, 13:36
Hanönü’de “Muhtarlar Günü” törenle kutlandı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, “Muhtarlar Günü” düzenlenen törenle kutlandı.

"19 Ekim Muhtarlar Günü" kutlamaları kapsamında, Hanönü Orman işletme Müdürlüğü lokalinde tören düzenlendi. Törene Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Jandarma Bölük komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mesut Yıldız ve muhtarlar katıldı. Programda konuşan Kaymakam Bütün, "Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekte, daha anlaşılır bir ifade ile devlet ve vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir" dedi.

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