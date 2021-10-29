Hanönü’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Hanönü’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bir dizi program düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. İlçe Merkezinde bütün evlere ve iş yerlerine bayrakların asılmasıyla başlayan Cumhuriyet Bayramı törenleri, Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde devam etti. Kutlama programında ilçe kaymakamı Emrah Bütün, Belediye Başkanı Serkan Uçar vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Kutlama töreninde konuşan Kaymakam Bütün, "Cumhuriyetimizin 98. yılını idrak ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bir hilal uğruna canını, malını, evladını feda eden geçmişlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz Hanönülüler, Türkiye Cumhuriyeti,20.yüzyılda milletimizin kurduğu son devlettir. Bu devlet kolay kurulmadı. Bu devleti, alnına kına yakarak, çocuğunu cepheye gönderen analar kurdu. Okuluna, sınıfına, gençliğine yüz çevirip, vatan için düşmana meydan okuyan gençler kurdu. ’Ben aç kalayım yeter ki kahramanlarımız doysun’ diye buğdayını, ekmeğini, yağını askere gönderen çiftçiler kurdu" dedi.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen kompozisyon ve resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesi ile devam eden kutlamalar, tören geçişi ile sona erdi.