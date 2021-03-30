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Hanönü Nüfus Müdürlüğünden adreste nüfus hizmeti

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde İlçe Nüfus müdürlüğü tarafından ilk kez adreste nüfus hizmeti gerçekleştirildi.

KASTAMONU 30.03.2021, 10:47
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Hanönü Nüfus Müdürlüğünden adreste nüfus hizmeti

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde İlçe Nüfus müdürlüğü tarafından ilk kez adreste nüfus hizmeti gerçekleştirildi.

Hanönü’nde 75 yaş üzeri, yerinden kalkamayan, yürüyemeyen vatandaşların kimlik değiştirme ve nüfus işlemleri, Adreste Nüfus Hizmeti mobil cihaz uygulaması gerçekleştirildi. İlçenin Kavak köyünde yaşayan 74 yaşındaki yatalak hasta Ziya Çapar’ın kimlik değiştirme işlemi için nüfus müdürlüğü personeli köye giderek ilk kez adreste nüfus hizmeti gerçekleştirdi. Çapar ailesi ise hizmetten memnun kaldıklarını belirterek, "Hastamızı ilçeye getirmek ve nüfus müdürlüğüne çıkarmak imkansızdı. Nüfus memurları köyümüze kadar gelerek mağduriyetimizi giderdiler. Allah razı olsun" dediler.
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