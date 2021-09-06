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Hanönü kaymakamı görevine başladı

Kastamonu’nun Hanönü kaymakamlığına atanan Emrah Bütün, ilçeye gelerek görevine başladı.

KASTAMONU 06.09.2021, 13:57
Hanönü kaymakamı görevine başladı

Kastamonu’nun Hanönü kaymakamlığına atanan Emrah Bütün, ilçeye gelerek görevine başladı.

Karabük ili Eskipazar kaymakamlığını yapan Emrah Bütün son kaymakamlar kararnamesi ile Kastamonu’nun Hanönü ilçesine ataması yapıldı. Kaymakam Bütün ilçeye gelerek görevine başladı. 1989 yılında Sivas’ın Akıncılar ilçesinde doğan Emrah Bütün, ilk, orta ve lise öğrenimini Tekirdağ’da tamamladı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Gelir Dairesi başkanlığında Gelir Uzman yardımcısı olarak memuriyet hayatına başladı.25 Temmuz 2017 tarihinde kaymakam adayı olarak göreve başladı. Gaziantep Valiliğinde vilayet stajı, Adana İmamoğlu ve Ankara Kahraman Kazan ilçelerinde refiklik stajı, Kırklareli Pehlivanköy ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yabancı dil kursu alan Bütün, İngiltere’de University of Sheffield’de eğitim aldı.

Son olarak Karabük ili Eskipazar ilçe kaymakamlığı yapan Bütün, Hanönü ilçe kaymakamlığı görevine başladı.

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