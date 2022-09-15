‘Halk Sağlık Sokağı’nda 4 kişi organ bağışında bulundu

Kastamonu’da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri düzenlenen “Halk Sağlığı Sokağı" etkinliğinde 4 kişi organ bağışında bulundu.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünce, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla Nasrullah Meydanında “Halk Sağlığı Sokağı” etkinliği düzenlendi. Halk sağlığı sokağında kurulan çadırlarda Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı görevliler tarafından stantları ziyaret eden vatandaşlara yönelik tansiyon, kan şekeri, nefes testi gibi ölçümler yapıldı. Çeşitli bilgilendirme çalışmalarının da yapıldığı etkinlikte, 4 kişi organ bağışında bulundu.

Organ ve doku bağışıyla ilgili vatandaşlara bilgilendirici broşür ve not defteri dağıtıldığını söyleyen Kastamonu İl Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu, “Organ ve doku bağışı ile ilgili 198 kişiye bilgilendirmede bulunduk. Bunun akabinde 4 vatandaşımız organ bağışında bulundu ve bunların kayıtlarını alarak sisteme işledik. Ayrıca 498 vatandaşımızın boy, kilo ve beden kütle indekslerine bakarak hesaplama yaptık. 314 vatandaşımıza beslenme konusunda danışmanlık hizmeti verdik. 119 vatandaşımıza da fiziksel aktivite konusunda danışmanlıkta bulundu. Bunların yanı sıra yine vatandaşlarımıza bilgilendirici broşür ve not defteri dağıttık” dedi.