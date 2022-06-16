Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Bursa’ya teknik gezi düzenledi

Devrekani Belediye Başkanlığının destekleriyle Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği, kırsal kalkınma projeleri çerçevesinde Devrekani’de faaliyetlerini sürdüren Halk Eğitim Merkezi Dokuma Kursiyerleri için Bursa’ya teknik gezi programı düzenledi.

Devrekani Belediye Başkanlığının katkılarıyla Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği, Devrekani’de faaliyetlerine sürdüren Halk Eğitim Merkezi Dokuma Kursiyerlerini Bursa’ya götürdü. Kursiyerler, Bursa’da teknik gezi yaparak, incelemelerde bulundu.

Teknik geziyle ilgili bilgi veren Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gül Banu Çiçek Bideci, “Leader projesi çerçevesinde kırsal ekonomik faaliyetler, el sanatları vb. faaliyetlerle ilgili fuarlara katılım ve kursiyerlerimizin bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz gezi etkinliklerimize bir yenisini daha ekledik. Devrekani Halk Eğitim Merkezi Dokuma Kursiyerlerimiz ile birlikte Bursa Tekstech Bursa İplik Brode Tekstil Aksesuarları Nakış İşleme ve Kumaş Baskı Teknolojileri Fuarına katılım gösterdik. Fuar alanında açmış olduğumuz standımızda kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdik. Proje çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz teknik gezimizde bizlere her türlü destek ve imkanı sağlayan Bursa Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Tiftik’e, Devrekani Belediye Başkanımız Engin Altıkulaç’a, Devrekani Halk Eğitim Müdürü Zeki Gökgöz’e, kursiyerlerimiz ile birebir ilgilenen Dernek Uzmanımız Gizem Çamcı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na teşekkür ediyorum” dedi.