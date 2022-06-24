Hacı adayları törenle uğurlandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 5 hacı adayı kutsal topraklara törenle uğurlandı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde İlçe Müftülüğünce Tevfikiye Camisi önünde hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama töreninde Kuran-ı Kerim tilavetinde bulunularak ilahiler seslendirildi. Aile ve yakınlarıyla helalleşen hacı adayları, yapılan duanın ardından otobüslere binerek yola çıktı. Uğurlama törenine Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkan Vekili Ali Ünlü, Müftü Vekili Mehmet Çelebioğlu, Müftülük Şube Müdürü Yusuf Toğrul, hacı adayları ve aileleri katıldı.

Hacı adaylarının için düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “Hasretlerin en büyüğü bitiyor, 2 yıl aradan sonra Pandemi nedeniyle hac vazifesi Ülkemizde ve Dünya’da bu kutsa vazifeyi yapmak kimseyi gönderemedik. Orada yapılan dualar geri çevrilmiyor ve Rabbimiz tarafından kabul ediyor, diyorum ki bizlere, İnebolu’ya, Ülkemize Âlem İslam’a dua edin ve selamlarımızı iletin. Bu vezife ala le bir vazife değil, Hac vazifesi İslam’ın her Müslümanın üzerine taç kıldığı çok kutsal bir vazifesidir. Dünya’nın dört bir yanından insanlar toplanır bir şeyi haykırır biz kardeşiz, diye haykırır. Orada çok kutsal bir kardeşlik hukuku oluşuyor. Burada da Dünya’nın dört bir yanından hiçbir ayrım gözetmeksizin gelen insanlar, biz biriz, beraberiz aramızda bir ayrım yok diye en güzel mesajı oradan vermiş oluyorlar. Tüm adaylarımızın yolu bahtı açık solsun” dedi.

İlçe Müftü Vekili Mehmet Çelebioğlu ise , “Hacı adaylarımız hem hüzünlü hem de sevinçli çünkü ailelerinden, akrabalarından, eşinden dostlarından ayrılacaklar ve bunun hüznünü yaşıyorlar ama aynı zamanda içlerinde de büyük bir sevinç var. Çünkü Allah’ın herkese nasip etmeyeceği kutsal bir yolculuğa çıkıyorlar ve Allah’ın bir misafiri oluyorlar. Hacı adaylarımız birçok meşakkatler yaşayacaklar, çünkü Hac meşakkattir’’ diye konuştu.