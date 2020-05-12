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Güven Kepçe, bu yılın ilk 4 ayında ihracatını yüzde 24,8 arttırdı

GÜVEN KEPÇE MAKİNE İÇ VE DIŞ TİCARET ŞİRKETİ, 2019 YILININ İLK 4 AYINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHRACATINI 2020 YILININ AYNI DÖNEMİNDE YÜZDE 24,8 ARTTIRDI.

Güven Kepçe, bu yılın ilk 4 ayında ihracatını yüzde 24,8 arttırdı

GÜVEN KEPÇE MAKİNE İÇ VE DIŞ TİCARET ŞİRKETİ, 2019 YILININ İLK 4 AYINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHRACATINI 2020 YILININ AYNI DÖNEMİNDE YÜZDE 24,8 ARTTIRDI.

12 Mayıs 2020 Salı 14:32
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Güven Kepçe, bu yılın ilk 4 ayında ihracatını yüzde 24,8 arttırdı

Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi, 2019 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirdiği ihracatını 2020 yılının aynı döneminde yüzde 24,8 arttırdı.

Çin’den tüm Dünyaya yapılan korona virüs salgını nedeniyle özellikle ihracatta düşüşler yaşanıyor. Tüm Dünya Covid-19 salgınıyla mücadele ederken diğer yandan da ihracat sürüyor. Virüse rağmen ihracat yapmaya devam ettiklerini belirten Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, “Buna rağmen ihracatımızı bu yılın ilk 4 ayında arttırmayı başardık. Tüm Dünya’da ihracat düşerken bizde ise tam tersine ihracatımız yükseldi. Firma olarak üretmeye aralıksız devam ediyoruz. 2019 yılının ilk 4 aylık ihracat rakamlarımızı, 2020 yılının ilk 4 aylık süreçte yüzde 24,8 arttırarak ülkemizin bu zor günlerin de ekonomik olarak katkımız devam ediyor. Dünya denizciliği dökme yük grab üreticileri sektöründe en fazla ekipman üreten firma olarak durmadan üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Üretime hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Demir, “Tüm önlemleri aldık ve uyguluyoruz. Bu zorlu süreçte ülke ekonomisine katkı sunmak için çabalıyoruz. Sektörde yeni kapılar açıldığını görüyoruz. İhracatlarımız Çin yolculuğuna çıkıyor. Covid-19 belasına karşı her türlü tedbiri aldık ve üretime devam ediyoruz. Güçlü ülkemiz ekonomik olarak sıkıntı yaşamaması için üretim ve ihracatımız devam ediyor. Dünya’da M3 olarak en büyük Radio Remote Control Kepçesini ürettik. Bu kapsamda 45 CBM’yi ABD’ye gönderdik. Türk imalatı ekipmanları ile dünyanın 108 ülkesine ihracat yapan Güven Kepçe, insan sağlığını korumak için gerekli tedbirleri en üst düzeyde alırken, bir yandan da tüm dünyada bu ürünlere ihtiyaç duyan firmalar için üretimini ve ihracatını sürdürmeye devam ediyor. Allah gücünüze güç, ömrünüze ömür versin” diye konuştu.

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