banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti

Gürcistan’a gitmek için yola çıkan Alman bisikletçi Kastamonu’ya ulaştı

Almanya’dan bisikleti ile Gürcistan’a ulaşmak için yola çıkan 67 yaşındaki Alman bisikletçi Antoine Capdevielle, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde mola verdi.

KASTAMONU 19.07.2022, 15:05
Gürcistan’a gitmek için yola çıkan Alman bisikletçi Kastamonu’ya ulaştı

Almanya’dan bisikleti ile Gürcistan’a ulaşmak için yola çıkan 67 yaşındaki Alman bisikletçi Antoine Capdevielle, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde mola verdi.

Almanya’nın Berlin şehrinde yaşayan emekli öğretmen Antoine Capdevielle (67), bisikletiyle Gürcistan’a gitmek üzere çıktığı yolda Kastamonu’nun Hanönü ilçesine ulaştı. Slovakya, Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan’dan geçen Antoine Capdevielle, 10 gün önce Türkiye’ye giriş yaptı. Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde mola veren emekli öğretmen Capdevıelle, Kastamonu’yu çok beğendiğini, fantastik bulduğunu belirtti. Capdevielle, ilk defa bisikletle bir seyahat etme fırsatı bulduğunu, ve turunu Gürcistan üzerinden Karadeniz sahil yolunu takip ederek gerçekleştirmek istediğini kaydetti.

Toplam 4 bin kilometre bir yol kat edeceğini belirten Capdevielle, Ekim ayında Almanya’ya dönmeyi planladığını söyledi.

İlçede yemek yiyip alışveriş yapan Capdevielle, Sinop istikametinde yolculuğuna devam etmek için yola çıktı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu