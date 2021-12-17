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“Gücüm Emeğim Platformu” üyesi kadın kooperatifleri üst birlik kuruyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle “Gücüm Emeğim Platformu” altında güçlerini birleştiren kadın kooperatifleri, üst birlik kurma ve dijital pazarlama ağları üzerinden ürünlerinin satışını gerçekleştirmek üzere istişare toplantısında bir araya geldi.

KASTAMONU 17.12.2021, 12:37
“Gücüm Emeğim Platformu” üyesi kadın kooperatifleri üst birlik kuruyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle “Gücüm Emeğim Platformu” altında güçlerini birleştiren kadın kooperatifleri, üst birlik kurma ve dijital pazarlama ağları üzerinden ürünlerinin satışını gerçekleştirmek üzere istişare toplantısında bir araya geldi.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden oluşan “TR82 Bölgesi”nde faaliyet gösteren “Gücüm Emeğim Platformu” üyesi kadın kooperatifleri, yürütülen faaliyetleri ve platformun mevcut durumunu değerlendirmek, üst birlik kuruluşu ve dijital pazarlama ağları üzerinden ürün satışı hakkında bilgi alışverişinde bulunmak maçıyla istişare toplantısında buluştu. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Dr. Serkan Genç, Gücüm Emeğim Platformu çatısı altında birleştirilen kadın kooperatiflerinin bundan sonraki süreçte satış sorunlarına çözüm bulmak amacıyla dijital pazarlama ağlarına yönelik destek sağlayacaklarını kaydetti.

Konuşmasında dijital pazarlamanın önemine dikkat çeken Genel Sekreter Genç, “Geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz çalıştayda 7 başlıkta sizlerin sorunlarınızı ve çözüm önerilerini tartıştık. Sonrasında ise Gücüm Emeğim Platformu’nu sizlerin de desteğiyle oluşturduk. Platforma katılan ve bizlere güvenen tüm kadın kooperatiflerimize teşekkür ediyorum. Çalıştayda ortaya çıkan en büyük sorunlardan bir tanesinin dijital pazarlama konusu olduğunu tespit ettik. Pandemiyle birlikte hepimizin bildiği gibi dijital pazarlama konusu oldukça önem kazandı. Pazarlama yöntemleri de her geçen gün değişiyor. Bu nedenle kooperatiflerimizin ürünlerini dijital pazarlama ağları üzerinden satması önem arz ediyor. Bu toplantımızı da bu konu minvalinde organize ettik. Bizim Gücüm Emeğim isimli bir e-ticaret sitemiz var. Geldiğimiz noktada kadınlarımızın görüş ve önerilerini alarak devam etmek istiyoruz. Ayrıca, kadın kooperatiflerimizin bir araya gelmesiyle üst bir birlik oluşturulabilir mi? buna da kadınlarımız tarafından karar verilmesini istiyoruz” dedi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirilen Gücüm Emeğim Platformu istişare toplantısına üç ilden 10 kadın kooperatifinin başkan, başkan yardımcısı ve ortakları katıldı. Toplantının ilk oturumunda platform çatısı altında yürütülen faaliyetler ve platformun mevcut durumuna ilişkin KUZKA Uzmanı Elifcan Altınışık tarafından bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Ardından ‘e-ticaret’ uygulamaları hakkında alanlarında uzman serbest muhasebeci ve mali müşavirler tarafından kadın kooperatiflerinin mali ve hukuki hak ve yükümlülüklerine yönelik bilgiler aktarıldı. Gücüm Emeğim Platformu’nun TR82 Bölgesi Kadın Kooperatifleri Üst Birliğine dönüşmesine ilişkin olarak da Kastamonu Ticaret İl Müdür Vekili Gürol Kayıkçıoğlu, Kooperatif Üst Birliklerinin sahip olduğu avantajlar ve üstlenmek durumunda oldukları yükümlülükleri hakkında sunum yaparak kadın kooperatifi temsilcileri ile istişarelerde bulundu.

Toplantının ikinci oturumunda ise dijital pazarlama ağları üzerinden ürün satışı ve pazarlaması hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Bir dijital pazarlama firmasının temsilcileri tarafından yapılan ilk sunumda, platform üzerinden pazara giriş, ürün satışı, pazarlama stratejileri, komisyon oranları, reklam desteği, kargo ve müşteri desteği gibi konularda ürün satışı yapmak isteyen kadın kooperatiflerine bilgiler verildi. Başka bir dijital pazarlama platformu temsilcisi ise kadın kooperatiflerine yönelik özel geliştirilen pazarlama fırsatlarına ilişkin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Son olarak Facebook Türkiye temsilcisi ise Facebook ve Instagram üzerinden yapılacak reklam ve tanıtım çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

Görüşmeler neticesinde toplantıda hazır bulunan Gücüm Emeğim Platformu üyesi kadın kooperatiflerince platformun üst birlik olarak örgütlenmesi kararı alındı. Toplantı, TR82 Bölgesi Gücüm Emeğim Kadın Kooperatifleri Üst Birliği’nin kurulması niyet beyanının imzalanması ile sona erdi.

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