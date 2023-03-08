Güçlü kadınlar fotoğraflarla anlatıldı

Kastamonu’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılan sergide kadınların gücüne fotoğraflarla dikkat çekildi.

Kastamonu’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Kastamonu’da çalışan kadınların hikayeleri fotoğraflarla anlatıldı. Saray Hamamı Kültür ve Sanat Galerisi’nde, ‘güçlü kadınlar’ teması ile açılan fotoğraf sergisi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Mualla Değirmenci’nin koordinatörlüğünde açılan sergide farklı sektörde çalışan kadınların fotoğrafları yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın eşi Bahar Yumak, Kadın ve erkek birbirinin bütünleyicisidir. Kadını destekleyen her erkeği alkışladığım gibi erkeği destekleyen her kadını da alkışlıyorum. İnsan olduğumuz için şükürler olsun diyorum” dedi.

Sergi koordintörü Mualla Değirmenci de kadının gücüne dikkat çekmek istediklerini belirterek, “Bunu koordine ederken, amacımız güçlü kadına tanıklık etmek, onu güçlü kadın olmaya iten sebebe tanıklık etmek oldu. Neydi, bizim için güçlü kadın? Gözlerindeki ışığı tüm dünyaya yetebilecek kadar bir anne olabilmek mi, hayatın tüm yorgunluğunu üzerine çekerken o yorgunluğuyla yorulabilmek mi, arkasına rüzgarları alıp geçtiği yerleri ayağa kaldırabilmek mi, satırların arasında kaybolurken kendi hikayesini yazabilmek mi, yolda kalıp yol olabilmek mi, veya bir gece ansızın aldığı bir haberle yıkılacakken tekrar ayağa kalkabilmek mi” diye konuştu.