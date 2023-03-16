Gönüllü kadınlar kolları sıvadı, depremzedeler için kıyafet dikiyor

Kastamonu’nun Daday ilçesinde bir araya gelen gönüllü kadınların destekleriyle depremzede vatandaşlar için kıyafet dikiliyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu’nun Daday ilçesinde bir araya gelen kadınlar da depremzedeler için kıyafet dikiyor. Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde kadınların diktiği kıyafetler deprem bölgesine gönderiliyor.

Usta öğretici Nurcan Öncül ve gönüllü kursiyerler, kış mevsimine uygun kumaş ile üretilen giyim malzemelerini hızla tamamlayarak depremden etkilenen bölgelere gönderdi. İlk etapta 180 adet eşofman takımı ve kışlık mont dikimi tamamlanarak, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan usta öğretici Nurcan Öncül, “Daday Halk Eğitim Merkezinde giyim üzerine usta öğreticilik yapıyorum. Depremzede vatandaşlarımıza Daday halkımızın ve gönüllü kadınlarımızın destekleriyle 180 adet eşofman takımı dikiyoruz. Ayrıca bunun dışında mont gibi elbiselerde dikiyoruz” dedi.