Kastamonu’nun Daday ilçesinde, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen kategori belgesi lisans sınavında genç biniciler lisans alabilmek için ter döktü.

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen ’kategori belgesi lisans sınavı’ Kastamonu’nun Daday ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından gözlemci olarak görevlendirilen Dilara Köksalan ve antrenör olarak görevlendirilen Ankara Bölgesi 3. Kademe Antrenörü Talat Ersoy İşcioğlu ilk olarak Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burhan Sevim’i makamında ziyaret etti. Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Böyüközkök, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mustafa Soydaner ve Öğretim Görevlisi Ayhan Şanlı’nın hazır bulunduğu görüşmede, federasyon yetkilileri, Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu’nun sınava ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Burhan Sevim de yüksekokul yönetimi olarak öğrencilerin çok yönlü ve alana uygun şekilde yetişmelerine büyük önem verdiklerini belirterek, bu noktada atçılık ve antrenörlüğü programına da gereken tüm desteği verdiklerini kaydetti.

Görüşmenin ardından, üç aşamalı olarak gerçekleştirilen sınavın ilk aşamasındaki yazılı sınav, Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu’nda yapıldı. Sınavın ikinci aşaması ise Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi kapalı manejinde gerçekleştirildi. Son aşamada ise açık manejde kurulan parkurda sporcular, engelleri atlarla aşabilmek için ter döktü. Sınav sonunda başarılı olan öğrenciler, lisans almaya hak kazandı.