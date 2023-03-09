Gelen siparişleri biriktirdi, sabaha kadar çalışarak kazandığı parayı depremzedeler için bağışladı

Kastamonu’da yıllardır esnaflık yapan polisaj ustası, gelen siparişleri biriktirip sabah saatlerine kadar tencere ve çaydanlıkların bakımını yaparak kazancını depremzedelere bağışladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkez üslü depremlerden etkilenen 11 ildeki vatandaşlar için yardım seferberliği devam ediyor. Kastamonu il merkezinde de 25 senedir esnaflık yapan 41 yaşındaki polisaj ustası Erol Başımoğlu da bir günlük kazancını depremzedelere bağışlama kararı aldı. İş yerine gelen siparişleri biriktiren Erol Başımoğlu, sabah saatlerine kadar çalışarak kazandığı parayı deprem bölgesindeki depremzedelere bağışladı.

“Gecemi gündüzüme katarak sabaha kadar çalıştım”

Depremin ardından çok üzüldüğünü söyleyen Erol Başımoğlu, “Deprem felaketinin ardından çok üzüldüm. Ne yapabilirim diye düşündüm ve ardından gelen müşterilerin işlerini biriktirip, gecemi gündüzüme katarak sabaha kadar çalıştım. Gelen kazancımı depremzedelere bağışlamak istedim” dedi.