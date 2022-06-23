Geleceğin şefleri üniformalarını törenle aldı

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinin yürüttüğü “Liseden Üniversiteye Gastronomi Köprüsü” bilimsel araştırma projesi çerçevesinde eğitim alan lise öğrencilerine şef üniformaları törenle takdim edildi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Çılgınoğlu’nun yürüttüğü “Liseden Üniversiteye Gastronomi Köprüsü” isimli bilimsel araştırma projesi çerçevesinde, “10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü Mutfak ve Pastacılık” alanında eğitim alan öğrencilere şef üniformaları verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler için kapanış töreni düzenlendi. Törende 15 öğrenciye şef üniformaları takdim edildi. Kapanış törenine Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, Prof. Dr. Kutay Oktay, Öğretim Üyesi Dr. Muharrem Avcı, Şube Müdürü Nergin Gökmen ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

24 bin 808 TL değerindeki Bilimsel Araştırma Projesi çerçevesinde lise öğrencileri, gastronomi ve mutfak sanatları alanıyla ilgili dört farklı teorik ve iki farklı uygulamalı eğitime tabi tutuldu. Tamamlanan projenin ilk yarısı teorik eğitimler, ikinci yarısı uygulamalı eğitimlerle gerçekleştirildi. Projenin ilk altı ayında Prof. Dr. Kutay Oktay tarafından ‘restoran yönetimi’, Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Çılgınoğlu tarafından ‘yöresel yiyeceklerin fonksiyonel yönleri’, Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Avcı tarafından ‘Anadolu mutfağı ve coğrafi işaretli ürünler’, Dr. Öğretim Üyesi Salih Yıldız tarafından ‘yiyecek tarihi ve dünya mutfakları’ konusunda teorik eğitimler verildi.

Projenin ikinci döneminde ise Araştırma Görevlisi Özge Çaylak Dönmez tarafından ‘sunum teknikleri’, Araştırma Görevlisi Demet Güner tarafından ise ‘gıda formülasyonları ve duyusal analiz’ konusunda uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim süreçleri boyunca üniversite eğitim hayatlarını teşvik edecek bilgilendirmeler yapıldı.

Proje çerçevesinde UNESCO tarafından aday illerden istenen eğitim kurumları arasında iş birliği, yöresel mutfak kültürünün gençlere aktarılması ve gastronomi eğitimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi hedeflere de ulaşıldığı belirtildi.

10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü’nden projenin ilk döneminde 25, ikinci döneminde ise 15 öğrenci ile katılım sağladı.