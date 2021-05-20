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Gece saatlerinde yanan ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Küre ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

KASTAMONU 20.05.2021, 12:54
Gece saatlerinde yanan ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Küre ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Bürüm köyünde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Yaşar Oral’a ait oturulmayan boş evde yangın çıktı. Çıkan yangında kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. Yangına Küre, Etibakır, Ağlı, Seydiler, Devrekani itfaiyeleri ile Küre Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan evin kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında inceleme başlatıldı.
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