Gastro Antalya buluşmasında Kastamonu’nun yöresel yemekleri damga vurdu

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Gastro Antalya: Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşmasında, yöresel yemekleri ile büyük beğeni topladı.

Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı’ndan Öğretim Görevlisi Ülkü Mine Önek ve Öğretim Görevlisi Alper Çevik danışmanlığında 11 öğrenci, 17-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Gastro Antalya: Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşmasına katıldı. Dünyanın dört bir yanından onlarca şefin katıldığı etkinlik çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda öğrenciler, Kastamonu’nun yöresel ürünlerine modern yorumlar katarak hazırladıkları farklı kategorilerde 11 tabak ile yarıştı.

Yarışma neticesinde tatlı kategorisinde Kastamonu Üniversitesi’nden Aybüke Can, Edanur Kayıt, Sedef Utkan altın madalyanın sahibi olurken Gamze Türkcan ise gümüş madalya kazandı. Balık kategorisinde ise Tahir Alacan ve Sıla Aksoy bronz madalyanın sahibi olurken, makarna kategorisinde de Saliha Yılkın ve Ömer Aras bronz madalya, ana yemek kategorisinde ise Hasan Can Özyılmaz gümüş madalya, Berna Başboğa da başarı belgesi aldı. Pizza kategorisinde de Alperen Zağlı da başarı belgesi almaya hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, yarışmayı toplamda 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya ve 2 başarı belgesi ile tamamlayan Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ile öğretim görevlilerini tebrik etti.