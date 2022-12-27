Firari ’uyuşturucu taciri’ denetim noktasında yakalandı

Kastamonu’da, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından , uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde, ’uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Gözaltın alınan şahıs, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.