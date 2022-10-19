Fındıkoğlu: “Mermer, Kastamonu’nun önünü ve ufkunu açacak”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, mermerin Kastamonu’nun önünü ve ufkunu açacağını söyledi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fındıkoğlu, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. KATSO’nun genel kurulda yüzde 84 oranında katılımın olduğu bir seçim geçirdiklerini belirten Fındıkoğlu, “Demokratik bir şekilde yüksek katılımlı yaklaşık bin 800 üyenin bin 500’ünün oy kullandığı yani yüzde 84 katılımla demokratik bir seçim gerçekleştirdik. Buda bizim sorumluklarımızı bir kat daha arttırdı. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Oylarını kullanan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Bundan sonra biz hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yeni dönemde ilk hedeflerinin yeni hizmet binasını hayata geçirmek olduğunu ifade eden Fındıkoğlu, “Çıraklık dönemimde zor şartlar altında hizmet etmeye çalıştık. Her zaman sahada yer aldık. Sel felaketi ve pandemi dönemi de dahil olmak üzere ilçe ilçe gezdik. Ayrıca ilçelerimizle kurumlarımızla iş birliği içinde bilgilendirme toplantıları düzenledi. Yeni dönemimizde ilk hedefimiz yeni hizmet binası olacak. Projesi hazırlandı. 2 bin 250 metre kare kullanım alanı olan, dört butik, bir büyük salonu, önünde otoparkı olan geniş peyzaj çalışması ile şehrimizin merkezinde güzel bir bina hayalimiz var. Her şeyini hazırladık. Hizmet binamızın bitimini de bu dönemde yapacağız” diye konuştu.

İhracat Destek Ofisi’ni yeni dönemde faaliyete açacaklarını söyleyen Başkan Fındıkoğlu, “Bizim şuanda faaliyette olan ama oda binamızın işlevsizliğinden dolayı olanak sunamadığımız birimlerimiz vardı. İhracat Destek Ofisimizi yeni dönemde faaliyete açacağız. Bütün işlemler tamamlandı haftaya pazartesi falan üyelerimizin hizmetine sunacağız. Proje Destek Ofisimiz olacak yeni binamızda. Bunlar bizim daha önceki projelerimiz içerisinde yer alıyordu. Türkiye ve yurt dışından destekler, hibelerle ilgili destek sunacağımız bir ofisimiz olacak. Yeni binamızda TEKMER’i kuracağız. Merkez OSB’nin genişleme çalışmaları devam ediyor. Biz bunu da destekliyoruz. Araç ve İhsangazi arasında bir bölgede yapılacak bir karma OSB’miz var. Bunun içinde çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Kastamonu’ya yakışır şekilde Ahşap Fuarını 2023 yılında yapmak için görüşmelere ve çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Fındıkoğlu, “Ahşap Fuarı bizim göreve geldiğimiz 2018 yılından önce başlayan bir fuardı. Bizim dönemimizde 2’nci fuarımıza çok ciddi katılımlar olmuştu. Ankara’dan, İstanbul, Kayseri ve İnegöl’den ekipler geldi. O dönem uçak kiraladık gelen misafirleri bir gün konaklattık geri gönderdik. En yüksek katılımlı fuardı. Ama gelen misafirlerimiz pek memnun kalmadı. Çünkü seri ve hızlı üretim istiyorlar. Onu Kastamonu’da yakalayamadık. Sonrasında zaten pandemi oldu. Tekrardan esnaf odamız, belediyemiz ve valimizle bir araya gelip 2023 için bu fuarı nasıl yaparız diye tartışacağız. Sonrasında fuara katılmak isteyen arkadaşlarımızla beraber bir karar verip Kastamonu’ya yakışır bir fuar yapacağız. Üyemizin ne istediğine bakacağız” ifadelerini kullandı.

Kastamonu mermerine coğrafi işaret aldıklarını hatırlatan KATSO Başkanı Fındıkoğlu, “Oda olarak bizim bir Ur-Ge projemiz vardı. Devletimizin yüzde 75 desteklediği yurt dışı fuarlarıyla konaklama dahil mermer Ur-Ge projesi yaptık. Bu nasip olmadı her yıl 6 ülke gezebilecektir. Pandemi dönemine girdiğimiz için urgemiz doldu. Tekrardan yenileme çalışmaları yapacağız. Bu urgemiz devam etmiş olsaydı. Ahşap üzerine bir proje yapacaktık. Bunları tekrardan canlandıracağız. Mermer konusunda da ciddi destek veriyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı dahil, dünyanın 18 ülkesinde kullanılan bir mermerimiz var. Mermer Kastamonu’nun önünü ve ufkunu açacak. Biz mermer konusunda Kastamonu olarak İzmir’de ki mermer fuarını ziyaret ediyoruz. Biz firmalarımızdan gurur duyuyor ve değerlerini biliyorum. Ciddi emekler, markalaşmalar var” dedi.