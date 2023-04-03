FETÖ üyesi’ suçlamasıyla yargılanan şahsa 7 yıl 11 ay hapis cezası

Kastamonu’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesi ile yargılanan şahıs 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, “silahlı terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyle tutuklanan S.Ö. isimli şahsın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, sanık S.Ö. ile avukatı hazır bulundu. Karardan önce son sözleri sorulan sanık hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

“İsim benzerliği yada yanlış teşhis yapıldı”

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen S.Ö. “Benim olayla bir ilgim yok. Örgüt muhtemelen yargı ve emniyet mensuplarını hedefinden saptırmak için, özellikle üst düzey yöneticiler konusunda daha önceden tespit ettiği kişileri hedeflerine koyup, eğer yakalanırsak ‘bunlar bizim emrimizde’ demeleri için bilgilerimi aldılar. Her türlü delilleri topladık, bu konuda herhangi gibi bir şüphe kalmadı diye düşünüyorum” dedi.

Daha sonra kararını açıklayan Kararını açıklayan mahkeme heyeti, S.Ö.’ yü ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.