Ezbere 40 Hadis Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Kastamonu Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 40 Hadis Okuma Yarışması Final Programında öğrenciler birincilik için ezberledikleri okudu.

Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye 4’ncüsü olan Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen Ezbere 40 Hadis Ezber Yarışmasının finali gerçekleşti. Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen yarışmanın finaline kalan 10 öğrenciye dörder hadis soruldu. Her öğrenciden hadisleri ezbere Arapça okumaları ve Türkçe meallerini söylemeleri istendi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri neticesinde yarışmada 1’inci Emirhan Tütüncüoğlu, 2’nci Eren Kocaer, 3’üncü Gökhan Tosun oldu. Yarışma bitiminde Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi Tasavvuf Musikisi tarafından ilahi ve kasideler seslendirildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç ve Prof. Dr. Mehmet Nadir Özdemir tarafından verildi.

Programda konuşan Okul Müdürü Mehmet Doğan, “Başarılarımıza örnek vermek gerekirse, 3 yıldır peş peşe Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye 4’üncüdülüğü, 2023 yılında hutbe okumada ilimizi bölgede temsil etme ve mesleki yarışmaların her dalında alınan dereceler, her kandil gecesinde camilerde mevlit programları, mukabeleler, cuma namazı uygulamaları ve mesleki alandaki başarımızın göstergesidir. Sportif alanda ise okulda kurulan 9 spor takımı, 200 yakın öğrencinin bu faaliyetlerde yer alması, elde edilen dereceler, özellikle 2023 mayıs ayında İstanbul’da yapılan şampiyonada okulumuz öğrencisi Hamza Eren Göksu’nun kickboksta dünya şampiyonu olması bizleri sevindirmiştir" dedi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, İl Milli Eğitim şube müdürleri, akademisyenler, STK temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.