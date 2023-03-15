Evden televizyon ve akü çalan şahıslar JASAT’tan kaçamadı: 2 gözaltı

Kastamonu’da, 2 girdiği evden televizyon ve akü çalan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde ikamet eden O.K. isimli şahsa ait eve giren şahıslar televizyon ve akü çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde S.A. ve A.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı televizyon ve akü de operasyonda ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.