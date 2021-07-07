Eski giysiler ekonomiye kazandırılacak

Kastamonu Belediyesi tarafından 100 adet giysi kumbaraları belirlenen mahallelere konulmaya başlandı. Bu sayede giyilmeyen veya eski kullanılmayan elbiseler tekrar ekonomiye kazandırılacak.

Kullanılmış giyim/tekstil atıklarının (giysi, ayakkabı, kemer, çanta, tül, perde, battaniye, nevresim vb.), evsel atıklardan ayrı olarak toplanarak, bu atıkların öncelikli olarak yeniden kullanımını, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile geri kazandırılması, enerji kaynağı olarak kullanılması veya çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi, belediyenin öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

“Bu hafta içinde tamamlanacak”

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belirlenen mahallelere 28 adet kumbara yerleştirildiğini, özellikle nüfus yoğunluğunun daha fazla olduğu mahallelerde kumbara sayısının arttırıldığını söyledi. Bu hafta içinde kumbaraların tamamının konumlandırılacağını söyleyen Vidinlioğlu, "Atıklarımızı çöp depolama alanımıza çöple beraber gitmesini önleyeceğiz ve söz konusu atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması son derece önemli. Kullanılabilir durumda olan giysi, ayakkabı vb. eşyaları ayrıştırarak belediyemiz bünyesinde yer alan Sosyal Marketimiz aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Şimdiden halkımız tarafından çok ilgi gören bir çalışmamız. Bu bizi daha da mutlu ediyor. Yardımlaşmayı, paylaşmayı seven bir toplumuz, bu projenin en önemli yanı da zaten bu. Kime ne verdiğimizi bilmeden, alanın da kimden yardım aldığını bilmediği bir olanak sağlanacak. Özetlemek gerekirse ‘sağ elin verdiğini sol elin görmediği’ bir proje diyebiliriz" dedi.

Projenin şehrin geneline yayılacağını belirten Vidinloğlu, vatandaşların dilerlerse belediyeyi arayarak, evlerinde olan tüm eski giysilerini evlerine gelen görevlilere teslim edebileceğini dile getirdi.