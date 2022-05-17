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Eski Bakan Başesgioğlu’ndan Abdurrahmanpaşa Lisesi için devlet övünç madalyası talebi

Eski Bakan Murat Başesgioğlu, aynı zamanda mezunu olduğu Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin 137’nci yıl kutlama etkinliklerine katılarak liseye devlet övünç madalyasının verilmesini istedi.

KASTAMONU 17.05.2022, 16:46
Eski Bakan Başesgioğlu’ndan Abdurrahmanpaşa Lisesi için devlet övünç madalyası talebi

Eski Bakan Murat Başesgioğlu, aynı zamanda mezunu olduğu Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin 137’nci yıl kutlama etkinliklerine katılarak liseye devlet övünç madalyasının verilmesini istedi.

Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin 137’nci kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde törene katılan Devlet Eski Bakanı Murat Başesgioğlu, Abdurrahman Paşa Lisesi’nin 1972 yılı mezunu olduğunu hatırlattı.

Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin büyük bir camia olduğunu belirten Eski Bakan Başesgioğlu, “Bugüne kadar bu kutlu yuva 15 bin civarında mezun vermiş. Yakınlarımızı da katarsak 70-75 bin civarında potansiyeli olan, büyük bir camiayız. Bir camia olmanın gereklerini, bu camiadan doğacak sinerjiyi toplumun çeşitli sektörlerine yansıtamamışız. Okulumuzun gelişimine de geri plan oluşturamamışız. Halbuki bizim gibi tarihi misyona sahip liselerin geri planında hep sivil toplum yapılanması vardır. Güçlü vakıfları, güçlü dernekleri vardır. Bizim sağ olsun mütevazı imkanlarıyla savaşan derneklerimiz var, vakfımız da var ama bunu büyütememişiz, zaman içerisinde üyeleri azalmış, istediğimiz fonksiyonu yerine getirememiş. Bu güçlü camianın geleceğe kalıcı bir şeyler bırakması lazım. Biz 3 aydır arkadaşlarımızla bunu tartışıyoruz ve geldiğimiz nokta şudur ki: bu camianın geleceğe güçlü bir şekilde kalıcı bir şeyler bırakması lazım. Burada gördüğümüz cıvıl cıvıl çocukların istikbal mücadelesine yardımcı olmamız lazım. Bu okula bir sorumluluğumuz varsa, bu kente sorumluluğumuz varsa” dedi.

Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin inşaatı sürecinde Kastamonu halkından 8 bin altın toplandığını anlatan Başesgioğlu, “Burası aslında halkın okuludur! Kastamonu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadelesini ilk tanıyan illerden biridir, onun da sebebi müsebbibi burasıdır, bu okul Milli Mücadele’nin karargahıdır. Okulumuzun Milli Mücadeledeki gayretleri, 1’inci Dünya Savaşı’nda gayretleri, cepheye giden büyüklerimizin hatırasının yaşaması için devletimizden talebimiz, lisemizin Devlet Övünç Madalyası’yla taltif edilmesi. Bu olmazsa da başka bir taltifle bu hak ettiği değerin bu okula verilmesini istiyoruz. Benim şahsen girişimlerim var. Türk Dünyası Günleri’nde çok değerli çalışma yapılmış, orada tüm şehitlerimizin künyesi var. Şu andaki yönetmelik gereği kurumlara değil, kişilere veriliyor bunu aşacağız. Bizim gibi liseler de girişim yapıyor ama biz onlardan ilerideyiz. Vakıf konusu 1995 yılında değerli büyüklerimiz çok güzel düşünerek bir vakıf kurmuşlar. Kastamonu Lisesi Eğitim Vakfı. Çok güzel hizmetler yaptılar, toplantılar yaptılar, öğrencilerimize burs imkanı verdiler. Kurucularımızın bir kısmı vefat etti, ilgi de azaldığı için artık vakfın hukuken yaşaması imkansız olduğu için mahkemeye tasfiyesi için başvurulmuş. Biz o aşamada duydu, bunu belki yaşatabiliriz dedik. Mezunlarımızla paylaşırız, ismi Kastamonu olan vakfın yaşaması gerekir bunu kapattırmayalım derlerse herkes üzerine düşen ilgiyi gösterirse bu camia bu vakfı yaşatır. Bugün iki saati aşan toplantı yaptık. Arkadaşlarımızın vakfın yaşatılması noktasında hemfikirler. Bu konuda Mehmet Esen arkadaşımızı Genel Koordinatör olarak tayin ettik” diye konuştu.

Başesgioğlu, şunları kaydetti:

“Vakfı devam ettirsek de ettirmesek de bizim güçlü bir camia olmanın yollarını aramamız lazım. Bunun odağına da öğrencilerimizi koymamız lazım. Yarından itibaren bu çocukların akademik çalışmalarına biz nasıl yardımcı olabiliriz, üniversite eğitimlerinde nasıl yardımcı olabiliriz, çalışma hayatında istihdamda bu çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz bunu düşünmemiz lazım. Bunu yapan okullar var. Kendi aramızdaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirmemiz lazım. Yaşayan en eski mezunumuzdan şu anda mezun olacak öğrencimize kadar aralığı doldurmamız lazım. Önerim her dönem kendi arasında iletişimini kursun, teknolojinin imkanlarından yararlanalım. Birçok hedef var. Ama benim en son gönlümden geçen hedef şu: Bu kadar tarihi birikimi olan bir lisenin Türk Milli Eğitimi’ne mezun ettiği değerler dışında kurumsal olarak da katkıları olması lazım. Belki biz görmeyiz ama bunun hayalini yaşamak ve adımını atmak da önemli bir şey. Abdurrahmanpaşa Eğitim Kurumlarını inşallah bu camia bir gün kuracak. Okul öncesinden üniversiteye kadar bunu yapmaya bu camianın gücü var. İnşallah bu hedeflere ulaşılır. İlgimizi, dikkatimizi, dayanışmamızı yaşatmamız lazım. Bu okul bize sadece diploma vermedi. Bize çok önemli değerler kazandırdı. Kişiliğimize, kimliğimize; Cumhuriyet’e ve bu ülkeye olan sadakatimizin kazanılmasında bu muhteşem yuvanın çok emeği var. Ben arkadaşlarla buluşuyorum, herkesin çok farklı görüşü var, doğal. Ama bu memleketin, Abdurrahmanpaşa Liselilerin değişmeyen tek bir noktası var: Biz doğar doğmaz kulağımıza beka yazılmış onun için bu coğrafyadan su içen hiç kimseden vatan haini çıkmaz.”

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