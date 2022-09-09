Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş hastanelik oldu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş, yaralandı.

Olay, Kastamonu’nun Daday ilçesi Bezirgan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erik toplamak isteyen İ.R. ağaca çıktı. Ağacın dalının kırılması neticesinde dengesini kaybeden İ.R., ağaçtan düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İ.R., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.R.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.