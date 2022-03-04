Engelli bireyler ve ailelerinin buluşmasına kar engeli

Kastamonu’nun Tosya İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan ‘’Engelli Ailelerle Buluşma, Kaynaşma’’ programı yoğun kar yağışı sebebiyle, az sayıda ailenin katılımıyla gerçekleştirilebildi.

Tosya İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Engelli Ailelerle Buluşma, Kaynaşma’’ programı İlçe Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. İlçede bulunan engelli bireyler ve ailelere, İslam dininde engelli nasıl bir hayat yaşanması konularında bilgiler verildi. İlçede etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle programa az sayıda aile katılabildi. Program Küba Cami İmam Hatip’i Ahmet Şahin’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yapılan dua sonrasında İlçe Müftülüğü ilahi gurubunun okuduğu ilahilerle devam etti.

Tosya ilçe Müftülüğü Vaaz Hocası Nuri İbrahim Ateş programda yaptığı konuşmada, en büyük engelin, en büyük hastalığın inançsızlık olduğuna dikkat çekti.