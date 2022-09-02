Endonezya Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad İqbal’dan Başkan Vidinlioğlu’na ziyaret

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Endonezya Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad İqbal’i makamında ağırladı.

Endonezya Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad İqbal, Kastamonu Belediyesini ziyaret ederek Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile görüştü. Başkan Vidinlioğlu, yürütülen çalışmalar hakkında Endonezya Büyükelçisi İqbal’e bilgiler verdi.

Ziyaret ile ilgili konuşan Başkan Vidinlioğlu, “Endonezya Ankara Büyükelçisi Sayın Lalu Muhamad İqbal’i Belediyemizde ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyduk. Sayın Büyükelçimize kadim şehrimiz Kastamonumuzun kültürel değerlerini aktarmaya çalıştık. Tescilli yöresel lezzetlerimizden ikram ettik. Sayın Büyükelçimiz Lalu Muhamad İqbal’e nazik ziyareti için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.