“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinin tanıtımı devam ediyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okulları ziyaret ederek burada öğretmen ve öğrenci velilerine “En İyi Narkotik Polisi Anne” konulu seminer düzenlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında, Şehit Erkan Kendirci, Orgeneral Atilla Ateş, Elyakut, Duruçay, Akkaya-Karadere İlkokulu öğretmen ve öğrenci velileri ile Gazipaşa ve Kuzeykent İlkokulu öğrenci velilerinden oluşan toplam 413 katılımcıya proje kapsamında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu.

Seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, yazılı açıklamasında, “Siz değerli anne, babaların ve ailelerin narkotik maddeler konusunda bilinçli olmaları, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz” denildi.