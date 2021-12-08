“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinde annelerin eğitimleri sürüyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu, Atabey İmam Hatip Ortaokulu, Vali Aydın Arslan Ortaokulu, Şehit Bülent Gider Ortaokulu ve Darende Ortaokulu öğretmen ve velilerine yönelik “En İyi Narkotik Polisi Anne” konulu seminer düzenlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında öğretmenler ve velileri bilgilendiriyor. Bu kapsamında Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu, Atabey İmam Hatip Ortaokulu, Vali Aydın Arslan Ortaokulu, Şehit Bülent Gider Ortaokulu, Darende Ortaokulu, Şehit Erkan Kendirci İlkokulu ile Araç ilçesinde öğretmen ve velilerinden oluşan toplam 438 katılımcıya proje kapsamında bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda bilgiler aktardı.