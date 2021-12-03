“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi devam ediyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Şehit Şerife Bacı Ortaokulu öğretmen ve öğrenci velileri ile tekstil çalışanlarına “En İyi Narkotik Polisi Anne” konulu seminer düzenledi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının başlattığı “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında, son bir hafta içerisinde 23 Ağustos Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Şehit Şerife Bacı Ortaokulu öğretmen ve öğrenci velileri ile tekstil çalışanlarından oluşan toplam 382’si anne olmak üzere 414 katılımcıya proje kapsamında bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

Seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Siz değerli anne, babaların ve ailelerin narkotik maddeler konusunda bilinçli olmaları, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz” denildi.