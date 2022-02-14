Emniyetten “SİBERAY” farkındalık eğitimi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Taşmektep Mesleki Teknik ve Anadolu Liselerinde öğrenim gören 120 öğrenci ve 3 öğretmene SİBERAY farkındalık eğitimi verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirilmesi ve bilinçlendirme amacıyla SİBERAY farkındalık eğitimi düzenlendi. SİBERAY programı çerçevesinde, Taşmektep Mesleki Teknik ve Anadolu Liselerinde öğrenim gören 120 öğrenci ve 3 öğretmene SİBERAY farkındalık eğitimi verildi.

Eğitim faaliyetleri sonunda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan görsellerden oluşan el broşürü dağıtıldı.