Kastamonu’da Aktekke Mahallesinde ikamet eden emekli marangoz, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Aktekke Mahallesi Tosya Caddesi üzerinde ikamet eden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden emekli marangoz 67 yaşındaki Yılmaz Karaçam, evinde ölü bulundu. Karaçam’ın kesin ölüm sebebi yapılan otopsi sonrası belli olacak.

Ayrıca Karaçam’ın emekliliğinin ardından köpek kulübeleri yaparak yaşamını idame ettirdiği ve şehrin birçok noktasına da gönüllü olarak kulübe bıraktığı öğrenildi.