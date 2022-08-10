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Elektrikli telin çarptığı telef oldu
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yaban hayvanları için çekilen seyyar elektrikli tele takılan inek, telef oldu.
KASTAMONU 10.08.2022, 10:54
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yaban hayvanları için çekilen seyyar elektrikli tele takılan inek, telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Bozarmut köyünde ikamet eden Abdurrahman Gideroğlu’na ait inek, yaban hayvanları için çekilen elektrikli tele dokunması üzerine çarpılarak telef oldu.
İneğin 15 günlük buzağısının bulunduğu öğrenildi