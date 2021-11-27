Eğitim projeleri İnebolu’da birer birer hayata geçiriliyor

İnebolu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Eğitimde Proje Şehri İnebolu” sloganıyla başlatılan projeler birer birer hayata geçiriliyor.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Eğitimde Proje Şehri İnebolu” sloganıyla başlatılan projelerle, ilçedeki proje kültürünü geliştirmek, öğrencileri araştırma teşvik ederek farklı düşünme yollarıyla bilimsel ürünler çıkarmak amaçlanıyor. "Uluslararası Erasmus Projesi", "TÜBİTAK Projesi", “Yiğit İnebolu Okuyor, Başarıyı Paylaşıyoruz, Şerife Bacının Torunları Başarı Yolunda, Ana Kucağından Anaokuluna”, "KUZKA Projesi", “İnebolu’da Atölyeler Gelişiyor, Gençler Çalışıyor” ve Milli Eğitim Bakanlığının “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” İnebolu Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlarda uygulanmaya devam ediyor.

Projeler ile ilgili İnebolu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Erasmus Projesi’ne başvuru yapıldığı ve değerlendirmelerin devam ettiği belirtilirken, TÜBİTAK 4006 Projesinde ise Mehmet Bülent Özyürük Ortaokulu ve 9 Haziran Ortaokulunun başvuruları kabul edildiği ve 2022 yılında sergilerini yapacakları belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” ile ilçemiz İnebolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyeleri ve ekipmanlarının yenileceğinin belirtildiği açıklamada, “İnebolu’da Atölyeler Gelişiyor, Gençler Çalışıyor”, "Yiğit İnebolu Okuyor", "Başarıyı Paylaşıyoruz" Y)gibi çok sayıda projenin de devam ettiği ifade edildi.