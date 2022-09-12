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Eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servislerine denetim
Kastamonu’da jandarma ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servis araçlarını denetledi.
KASTAMONU 12.09.2022, 13:27
Kastamonu’da jandarma ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servis araçlarını denetledi.
Kastamonu’da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, okul servis araç ve şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, “Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği” ile “Okul Servis Araçları Yönetmeliği” çerçevesinde okul servis şoförlerinde ve araçlarında bulunması gereken belgeler, uyulması gereken kurallarla ilgili denetim yapıldı. Ayrıca, denetimlerde öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Ekipler, servis şoförlerini de kurallar hakkında uyardı.
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|6
|14
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|5
|13
|3. Galatasaray
|6
|13
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Fenerbahçe
|5
|10
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|4
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
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|11. Giresunspor
|6
|7
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|6
|6
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|6
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|5
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|4
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|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
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|5
|1
|Takımlar
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|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
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|4
|10
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|5
|10
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|10
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|4
|7
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|4
|7
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|5
|7
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|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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