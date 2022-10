Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı

Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte çocuklara hayvan sevgisi aşılandı.

Kastamonu Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde Geçici Hayvan Bakımevi’nde etkinlik düzenlendi. Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun katılımıyla gerçekleşen etkinliğe çok sayıda ilkokul ve ortaokul öğrencisi katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Vidinlioğlu, “Yaptığımız tüm çalışmalar sizlerin gözlerinizdeki ışığın daim olması için. Sevginize layık olmaya çalışıyoruz. Beni çok mutlu ettiniz” dedi.

Programda konuşan Hayvan Hakları Savunucusu ve oyuncu Semih İğdigül, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’na teşekkür ederek, “Yıllardır ülkemizin dört bir yanına geziler düzenliyorum. Orada sokak hayvanlarımızın durumlarını inceliyorum. Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde etkinlik yapabilecek kadar bu işi iyi yapıyor. Belediye Başkanımız Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’na ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hayvan severler adına konuşma yapan Özden Neval Türkmen ise yılın her günü sokak hayvanları için hoşgörü ve empati istediklerini iletti. Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’na sokak hayvanlarına göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü teşekkür eden Türkmen, hayvanları hep birlikte korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Törende konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da, “Bugüne kadar bizler hep can dostlarımızın yanında olduk. Geçici Hayvan Bakımevi’mizde ciddi düzenlemeler yaptık. Sadece 2022 yılında besleme odağı sayımızı 21’e çıkarttık. Toplamda 120 adet kedi ve köpek konaklarımızı mahallelerimize kurduk. Yine bir yılda bir tonun üzerinde mamayı beslenme odaklarımıza bıraktık. Yine 2022 yılı içerisinde 3 bin 500 sokak hayvanımızın tedavisini Geçici Hayvan Bakımevi’mizde gerçekleştirdik. 30’a yakın hayvanımızı ise sahiplendirdik. Bir can dostumuzu da ben sahiplendim, evimde bakıyorum. Hayvan beslemeyi düşünen tüm hemşehrilerimize sesleniyorum. Geçici Hayvan Bakımevi’mizdeki can dostlarımızı sahiplenebilirsiniz. Onlara bir yuva kazandırabilirsiniz. Gerçekten bu işin mutluluğu bir başka oluyor. Kıymetli öğrencilerimizin can dostlarımıza olan ilgisi ve hassasiyetini görmek mutluluğumu tarif edilemez boyutlara çıkartıyor. Kıymetli öğrencilerimiz önümüz kış. Kar yağdığında anne ve babalarınıza bir kap su, bir kap mama ve yem sloganımızı hatırlatın. Sokak hayvanlarımız için, hayatı birlikte yaşadığımız can dostlarımız için hep birlikte el ele omuz omuza çalışmaya devam edelim. Tabi sokak hayvanlarımızı yılda bir gün değil her gün hatırlamalıyız. 365 gün onları korumalıyız. Gelecek nesillerimizin yüksek hassasiyeti sevginin gücünün katlanarak artacağının da bir göstergesi. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Vidinlioğlu, konuşmasının ardından etkinliğe katılan çocuklara resim defteri ve boyama kalemi dağıttı. Etkinlik çocukların Geçici Hayvan Bakımevini gezmesi ile devam etti. Düzenlenen etkinlikte öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması hedeflendi.