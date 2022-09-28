Dünya Göçebe Oyunları’na katılacak Kastamonulu sporcular yola çıktı

Kuşak güreşi ve ’kuraşh’ branşlarında hazırlıklarını tamamlayan Kastamonulu sporcular, Dünya Göçebe Oyunları için yola çıktı. Sporcular, organizasyonda dereceye girerek Kastamonu ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Dünya Göçebe Oyunları’nın 4’üncüsü bu yıl 29 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenecek. Düzenlenecek organizasyonda Kastamonulu 3 sporcu da kuşak güreşi ve ’kuraşh’ branşlarında mücadele edecek. Çalışmalarını tamamlayan sporcular, Dünya Göçebe Oyunları için yola çıktı. Sporcular Dünya Göçebe Oyunlarında dereceye girerek Kastamonu ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Bölge ve Dünya Göçebe Oyunları antrenörü C. Durukan Karabudak, “Oyunlara 102 ülkeden 3 binden fazla sporcu katılacak. Bizlerde oyunlara Kuşak güreşi ve Kuraşh branşlarında katılım göstereceğiz. Kastamonu’dan ilk kez Dünya Göçebe Oyunlarına katılım sağlayacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Türk tarihinde önemli bir yer edinmiş olan Türk göçebe tarihimizin canlandırılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önem taşıyan bu organizasyona Kastamonu’dan Erdem Sefa Yaşar, Hasan Can Kolcu, Okan Yıldırım ile birlikte katılım sağlayacağız. 3 yıldır Türkiye’de düzenlenen çeşitli organizasyonlarda derece elde etmiş sporcularımızla organizasyona katılma hakkı elde ettik. Bizler de uzun bir süredir bu organizasyon için hazırlanıyoruz. Sporcularımıza güvenimiz tam, derece elde edeceklerine inanıyoruz. Bugün inşallah Bursa’ya harekete edeceğiz. İlk maçımız 1 Ekim’de gerçekleşecek. Kastamonu’yu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız” dedi.