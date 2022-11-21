Doğal güzellikleri ile mest eden Cide’nin “turistik harita illüstrasyonu” oluşturuldu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) verdiği destek ile Kastamonu’nun Cide ilçesinin “turistik harita illüstrasyonu” oluşturuldu.

Cide Belediyesi’nin girişimleriyle, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) 2022 Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı’ndan hibe alınarak, Kastamonu’nun Cide ilçesine ‘turistik harita illüstrasyonu’ kazandırıldı. Sosyal medya hesabından yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, “Cide ilçemizin tarihi, doğal ve turistik alanlarının resmedildiği bu harita ile bölge turizmine ve tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Mutlu, “Cide Belediyemizin girişimleriyle Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2022 Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı’ndan hibe alarak, ilçemize Turistik Harita İllüstrasyonu kazandırdık. ‘Karadeniz’in parlayan yıldızı ‘Cide Turizm Haritası Projesi’ Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi İllüstratör Sayın Adem Dönmez tarafından hayata geçirildi. İlçemizin tarihi, doğal ve turistik alanlarının resmedildiği bu harita ile bölge turizmine ve tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kastamonu’da ilk olan bu proje, bölgemize ve Cide’mize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.