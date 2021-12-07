Doç. Dr. Şeker: “Tarih şuuru herkese lazım”

Doç. Dr. Mustafa Şeker, İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencilerine verdiği konferansta, “Tarih şuuru herkese lazım” dedi.

İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda ikinci öğretim öğrencilerine gündüz, birinci öğretim öğrencilerine de akşam saatlerinde konferans veren Doç. Dr. Mustafa Şeker, “Her aile reisinin, öğretmen, doktor, mühendis, her meslek sahibinin, doğru bir tarih bilgisine, milli tarih şuuruna sahip olması gerekir. Üniversite öğrencisi bu bilgiyi, bu şuuru ancak doğruların yazıldığı tarih kitaplarından kazanır. Hem branşınızda başarılı olmak hem de milli ve manevi değerlerimize, vatanımıza sahip çıkmak için çok çalışmalıyız” dedi.

Osmanlı Devletinin işgal değil fetihler yaptığını, sömürmek için değil hizmet götürmek için gittiğini, gittiği yerlere adalet ve medeniyet sunduğunu belirten Şeker, “Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum. İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda kaldım. Bunun için Kastamonu benim için çok kıymetli. Kastamonu’ya borcuma bu şekilde ödemeye çalışıyorum. Sizler de okulunuzun ve kaldığınız yurdun kıymetini bilin. Çalışkan, gayretli, vefalı, milli ve manevi değerlerine bağlı kimseler olun” diye konuştu.

Konferanstan sonra Mustafa Şeker’in “Değer Sizseniz Değer Sizsiniz” isimli kitabı, yurt yönetimi tarafından öğrencilere hediye edildi.