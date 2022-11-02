Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı memleketi Tosya’yı ziyaret etti

Almanya’nın Solingen şehrinde 30 Ekim Pazar günü hayatını kaybeden Mevlüde Genç’in Amasya’daki cenaze programına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı dönüşte memleketi Tosya ilçesine gelerek Kaymakamlığı ve Belediye’yi ziyaret etti.

Tosya Kaymakamı Suat Hatam’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, ilçe hakkında Kaymakam Suat Hatam ile kısa süreli görüşmede bulundu. Kaymakamlık ziyareti sonrasında Kaymakcı, Kaymakam Hatam’la birlikte yürüyerek Tosya Belediyesine gitti. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı’yı Belediye Hizmet Binası önünde karşılayarak birlikte makam odasına çıktı. Bakan Yardımcısı Kaymakcı, belediye başkanından ilçedeki son durum hakkında kısa bir bilgi alarak yakın zamanda Başkanın müjdesini vermiş olduğu Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan 50 milyonluk kapalı spor salonu ile ilgili son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Kavaklıgil, "Sayın Bakanım öncelikle ilçemize kazandırılan kapalı spor salonu konusunda sizlerin vermiş olduğu katkıya ilçemiz, Belediye ve şahsım adına çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu yatırımın gerçekleşmesinde sizlerin katkısı ve emeği çok. Sadece bu yatırımda değil her konuda sizler ilçemizi ve Belediyemizi yalnız bırakmadınız ve destek oldunuz tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kapalı spor salonumuz inşallah 1 ay içinde ihaleye çıkarak projeye start vermiş olacağız. Daha sonrasında ihaleyi alan yüklenici firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra bizim hedefimiz 10 ay gibi kısa sürede tamamlanarak kapalı spor salonumuzu halkımızın ve gençlerimizin hizmetine sunmaktır. Bu süreçte tabi ki sizlerin desteği bizim için önemli’’ dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "Başkanım ben Tosya’nın bir evladıyım tabi ki memleketim için elimden geleni fazlası ile yapacağım. Benim ilçemizde halen birlikte okuduğum, spor yaptığım arkadaşlarım var. Kapalı spor salonu tekrardan ilçemize hayırlı olsun. Yakın zamanda ilçemize bir tenis kortu müjdemizde olacak. Tabi bu sportif yatırımların dışında ilçemizin ihtiyacı olan birçok projede başkanımızın her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Memleketimize yapılan her yatırım bizleri fazlası ile mutlu etmektedir. Sizlerin aracılığı ile sevgili hemşerilerimize sevgi ve selamlarımı iletiyorum’’ dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Kaymakamlık ve Belediye ziyaret sonrasında ilçeden ayrılarak Ankara’ya hareket etti.