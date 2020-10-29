Dipsizgöl Tabiat Parkında çalışmalar devam ediyor

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgöl Tabiat Parkında devam eden çalışmalar hakkında Kastamonu Valisi Avni Çakır’a bilgi verdi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tosya’ya giden Vali Avni Çakır, geçtiğimiz yıllarda otel yangınında kullanılamaz hale gelen ve Tosya Kaymakamlığının yatırımlarıyla tekrar ayağa kaldırılan Dipsizgöl Tabiat Parkını gezdi. Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkında yapılan çalışları yerinde gören ve Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’den bilgiler alan Vali Çakır, “Böyle bir tesisi doğrusu beklemiyordum. Çok muhteşem ötesi bir alan olacak. İnanın bu tesis bittiğinde ülkemizin böylesine muhteşem bir doğa içerisinde sayılı turizm değerlerinden biri olacağına inanıyorum. Bu tesis sadece Tosya’ya değil Kastamonu turizmine de çok bir artı değer olacaktır” dedi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ise, yol sorunu olan Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkının yolunun Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından önümüzdeki günlerde yapılacağını ifade etti.