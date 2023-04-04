Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yapan Satılmış O. idaresindeki traktör, ilçeye bağlı Yukarı Yeşilmahalle köyünde devrildi. Satılmış O. devrilen traktörün altında kaldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Satılmış O., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.