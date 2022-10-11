Devrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında akalan sürücü, hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya gitmek için yola çıkan Hasan Çorbacı (74) idaresindeki traktör, sürücüsünün direskiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Hasan Çorbacı, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Çorbacı’nın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.