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Devrilen ağaç park halindeki otomobilin üstüne düştü
KASTAMONU’DA FIRTINANIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ BİR ARAÇTA MADDİ HASARA YOL AÇTI.
KASTAMONU 04.04.2023, 19:05
Kastamonu’da devrilen ağacın üzerine düştüğü otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Olay, Kastamonu il merkezi İnönü Mahallesi Aşık Yorgansız Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rüzgar sebebiyle devrilen ağaç, park halindeki 37 FA 992 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Ağaç olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.