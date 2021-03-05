Devrekanili 65 kadın, Ankara’yı gezdi

Devrekani Kaymakamlığı ile Devrekani Belediyesi, 2021 yılının ’Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak ilan edilmesi üzerine Ankara’ya gezi düzenledi. Geziye Devrekanili 65 kadın katıldı.

Devrekani Kaymakamlığı ile Devrekani Belediye Başkanlığı tarafından 2021 yılının ’İstiklal Marşı’ ayrıca ’Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak ilan edilmesi üzerine bir dizi etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında Devrekani Belediye Başkanlığı tarafından ilçede ikamet eden 65 kadın, Ankara’ya götürülerek burada tarihi mekanlar gezdirildi.

"Sosyal ve kültürel aktivitelerimiz sürecektir"

Gezi programına Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’ta katıldı. Başkan Altıkulaç, gezinin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı ile Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı yılı olarak ilan edilmesi münasebetiyle, Devrekani Belediye Başkanlığımız ve Devrekani Kaymakamlığımızca ortaklaşa yürütmüş olduğumuz proje çerçevesinde 3 Mart 2021 tarihinde ortaokul ve liselerimiz ile ilçedeki bayanlarımıza yönelik konferans ve slayt gösterisi düzenlenmiştir. Konferansa Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu katılmış ve katılımcılara konularla ilgili bilgiler vermiştir. Projemizin ikinci ayağı olan 4 Mart 2021 tarihinde ise 65 kişilik bir katılımcı grubu ile Ankara ilimize bir kültürel gezi düzenlenmiş, gezi kapsamında ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binamız, Tacettin Dergahı, Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ziyaret edilerek yakın tarihimizde milletimiz için önemli bir yeri olan kültürel varlıklar ziyaret edilip bir nebze de olsun milletimizin o günlerde hangi şartlarda neler yaşadıkları ve Kurtuluş Savaşı ruhunun yaşatılması sağlanmıştır. İlçe kaymakamlığımız ile birlikte düzenlemiş olduğumuz bu programlar yıl içerisinde belli periyotlarda devam edecek olup sosyal ve kültürel aktivitelerimiz sürecektir" ifadelerini kullandı.