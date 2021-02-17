Devrekani’de yol açma çalışmaları sürüyor

Devrekani Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolları açık tutabilmek için ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden yağışa karşı yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, merdivenli yolları ve kaldırımları da temizliyor.

Hafta sonu etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte çalışmalara başlayan Devrekani Belediyesi ekipleri, başta vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlar olmak üzere gece boyunca yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Günün ilk ışıkları ile merdivenli yollarda ve kaldırımlarda da küreme çalışmalarını devam ettiren ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçedeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Beklenen yoğun kar yağışının ulaşımı aksatmaması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Devrekani’de tüm imkanlarımızla ilçemizin yollarını açık tutabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin kar kürüme çalışmalarımız devam ediyor. Kar yağışı başladığı andan itibaren iş makinelerimizle gerekli temizleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Öncelikli olarak ana ulaşım akışlarının ulaşıma açık olmasını sağlıyoruz daha sonra ise yayalarımız için kaldırımları temizliyoruz. İlçemizin tüm sokaklarında karla mücadelemiz sürüyor. Vatandaşlarımızın işlerinin aksamaması için ekiplerimiz 24 saat işlerinin başında" dedi.