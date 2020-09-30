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Devrekani’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

DEVREKANİ’DE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNCE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

KASTAMONU 30.09.2020, 13:44
Devrekani’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Devrekani’de ilçesinde İl Özel İdaresi ekiplerince asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince grup yollarında yürütülen çalışmaları yerinde incelemeyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler aldı. Çalışmaların mevsim şartlarının el verdiği şekilde ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirten Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Rabbime şükürler olsun. Devrekani ilçesi Kasaplar köyü ile Kınık köyü arası köy grup yolu 1. sınıf BSK asfalt bir yol haline getirildi. Ayrıca Kadirbey köyü ile Ahmetoğlu köyü ve Duran Mahallesinin yolu da asfaltlandı. Halkımıza ve tüm ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu hizmetin ilçemize gelmesinde bize yardımcı olan siyasi büyüklerimize il ve ilçe başkanımıza, il genel meclisi üyelerimize çok teşekkür ederim” dedi.

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