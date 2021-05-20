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Devrekani ilçe meydanını yeniden düzenliyor

Devrekani Belediyesi, ilçe meydanında yenileme ve düzenleme çalışması başlattı.

KASTAMONU 20.05.2021, 15:28
Devrekani ilçe meydanını yeniden düzenliyor

Devrekani Belediyesi, ilçe meydanında yenileme ve düzenleme çalışması başlattı.

Devrekani Belediyesi ekipleri, meydan düzenlene çalışmalarına başladı. Bu kapsamda meydanındaki parke taşlarını söken ekipler, söküm çalışmasının tamamlanması sonrasında yeni parke taşlarının serimine başlayacak. Yürütülen çalışmaları yerinde incelemeyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Devrekani meydan düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Düzenleme esnasında vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı çok özür dileriz. İnşallah en kısa sürede meydan düzenlememizi tamamlayacağız ve ilçemiz hak ettiği bir meydana kavuşacaktır” dedi.
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