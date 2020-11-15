Devrekani Belediyesinden sağlık çalışanlarına ‘cırık tatlısı’ ikramı

Devrekani Belediyesi, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ‘cırık tatlısı’ ikram etti.

Devrekani Belediyesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına korona virüsle mücadele kapsamında gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle cırık tatlısı ikramında bulundu. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’ın talimatıyla hazırlanan cırık tatlıları, paketler halinde hastane çalışanlarına dağıtıldı.

Aylardır evlerine gitmeden pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarının bir nebze olsun yüzlerini güldürebilmek ve yanlarına olduklarını hissettirebilmek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Coğrafi işaret alan ilçemizin meşhur yöresel cırık tatlısını yine ilçemizde hazırlatarak sağlık çalışanlarımıza dağıtılmak üzere paketler halinde hazırladık. Hazırlanan cırık tatlıları, hastane yönetimine teslim edildi. Hastane yönetimi de çalışanlarına bu paketlerini inşallah dağıtacaklardır. Bizler bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza bir kez daha özverili gayretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun, afiyetle yesinler” dedi.

Hastane yönetimi ile sağlık çalışanları, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altulaç ile belediye çalışanlarına cırık tatlısı için teşekkür ettiler.