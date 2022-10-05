Devrekani Belediyesi, filosuna 2 araç daha dahil etti

Devrekani Belediyesi, araç filosuna sıfır kilometre karbıçaklı damperli kamyon ile cenaze nakil aracı kazandırdı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’ın girişimleri neticesinde Devrekani Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Türkiye Belediyeler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen aylarda Devrekani Belediyesine 1 adet kar bıçaklı damperli kamyon hibe edildi. Ardından Devrekani Belediyesi, öz imkanlarıyla 1 adet daha kar bıçaklı damperli kamyon satın almak için siparişte bulundu. Devlet Malzeme Ofisi tarafından Devrekani Belediyesi’nin sipariş etmiş olduğu kar bıçaklı damperli kamyon hazırlanarak Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’a teslim edildi. Direksiyonun başına geçen Başkan Altıkulaç, damperli kamyonu Devrekani ilçesine getirerek ilçe halkının hizmetine sundu.

Ayrıca Devrekani Belediyesi tarafından, son zamanlarda ihtiyaç haline gelen cenaze nakil aracı da araç filosuna kazandırıldı. Devlet Malzeme Ofisi tarafından hazırlanan cenaze nakil aracı, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç tarafından teslim alınarak ilçeye getirildi ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

Konu ile ilgili konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Türk Belediyeler Birliği tarafından Devrekani Belediyesine hibe olarak geçtiğimiz aylarda kar bıçaklı damperli kamyon kazandırdık. Ardından Belediyemizin öz imkanlarıyla Devlet Malzeme Ofisine 1 adet daha kar bıçaklı damperli kamyon siparişi geçmiştik. Şimdi de bu kamyonu teslim aldık. 1 yıl içerisinde iki tane 25 ton ve 330 beygirlik damperli kamyonu belediyemiz araç parkına kazandırmış oluyoruz. Bunun yanı sıra son aylarda ihtiyaç haline gelen cenaze nakil aracını da teslim aldık ve ilçe halkımızın kullanımına sunduk. Araç filomuzu her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz. İmkanlar ölçüsünde önümüzdeki süreçte de farklı araçları ilçemize sunmuş olacağız” dedi.